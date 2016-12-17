Crianças que chupa o dedo e chupeta: como acabar com esse hábito

O que fazer para a criança parar de chupar dedo e chupeta? No quadro Vida Saudável deste sábado, a pediatra Márcia Bellote indica estratégias para os pais.
Vida Saudável - Laila Magesk - Dr Marcia - 13.02s - 17-12-16.mp3
Publicado em 17 de Dezembro de 2016 às 11:53
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