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VIDA SAUDÁVEL

Crianças que chupa o dedo e chupeta: como acabar com esse hábito

Ouça a análise da pediatra sobre como retirar a chupeta e minimizar os efeitos dela na vida da criança

Publicado em 17 de Dezembro de 2016 às 11:53

Publicado em 

17 dez 2016 às 11:53
O que fazer para a criança parar de chupar dedo e chupeta? No quadro Vida Saudável deste sábado, a pediatra Márcia Bellote indica estratégias para os pais.
Vida Saudável - Laila Magesk - Dr Marcia - 13.02s - 17-12-16.mp3

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