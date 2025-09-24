Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

Suposto bloqueio em rua leva 5 policiais penais ao banco dos réus no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 11:27

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 set 2025 às 11:27
Tribunal do Júri / TJES
Tribunal do Júri / TJES Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Cinco policiais penais foram encaminhados ao banco dos réus por assassinato e uma tentativa de homicídio em Viana. O crime ocorreu há mais de sete anos e segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o grupo teria organizado uma espécie de "bloqueio policial para realizar abordagens ilegais”, em apoio a um colega que alegou estar sendo ameaçado. As vítimas estavam em uma motocicleta e foram alvejadas por vários tiros. A sentença é do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que decidiu ainda que o processo segue agora para o Juízo da 1ª Vara Criminal da cidade, responsável pelo Tribunal do Júri. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA E CIDADANIA - 24-09-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados