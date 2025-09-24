Suposto bloqueio em rua leva 5 policiais penais ao banco dos réus no ES

Cinco policiais penais foram encaminhados ao banco dos réus por assassinato e uma tentativa de homicídio em Viana. O crime ocorreu há mais de sete anos e segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o grupo teria organizado uma espécie de "bloqueio policial para realizar abordagens ilegais”, em apoio a um colega que alegou estar sendo ameaçado. As vítimas estavam em uma motocicleta e foram alvejadas por vários tiros. A sentença é do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que decidiu ainda que o processo segue agora para o Juízo da 1ª Vara Criminal da cidade, responsável pelo Tribunal do Júri. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.