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Justiça, Segurança & Cidadania

Policial penal é afastado por suspeita de abuso sexual contra preso no ES

Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 09 de Julho de 2025 às 11:10

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

09 jul 2025 às 11:10
Presídio
Presídio Crédito: Arete - Camilly Napoleão com Adobre Firefly
Um policial penal foi afastado de suas atividades por pelo menos 90 dias, sob suspeita de abuso sexual praticado contra uma pessoa detida no sistema prisional do Espírito Santo. Após denúncia, foi aberto contra ele um procedimento administrativo disciplinar (PAD), cuja conclusão pode resultar até em demissão.
A apuração está sendo conduzida pela Corregedoria da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), segundo portaria publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial. No texto é informado que o caso ocorreu no mês de junho, na Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), localizada em Viana. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 09-07-25.mp3

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