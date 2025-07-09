Policial penal é afastado por suspeita de abuso sexual contra preso no ES

Um policial penal foi afastado de suas atividades por pelo menos 90 dias, sob suspeita de abuso sexual praticado contra uma pessoa detida no sistema prisional do Espírito Santo. Após denúncia, foi aberto contra ele um procedimento administrativo disciplinar (PAD), cuja conclusão pode resultar até em demissão.

A apuração está sendo conduzida pela Corregedoria da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), segundo portaria publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial. No texto é informado que o caso ocorreu no mês de junho, na Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), localizada em Viana. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.