Policial penal é acusado de atirar contra presídio de Guarapari

Na noite do último domingo (11), o Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) foi alvo de tiros, vindos de um carro que passou pela região, segundo levantamento realizado pela equipe que fazia a segurança da unidade prisional. Mas 48 horas depois veio a surpresa: os disparos foram feitos por um policial penal, que utilizou a própria arma de fogo. Na noite do crime, após cessarem os disparos, policiais penais da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) fizeram uma fiscalização no entorno do CDPG e foi constatado que a ação havia sido realizada a partir da rodovia próxima ao presídio. Segundo boletim de ocorrência registrado naquela noite, em alguns pontos foram encontradas cápsulas, que após recolhidas seguiram para a direção da unidade. Mas as investigações do Serviço de Inteligência Prisional identificaram que a ação foi realizada por um integrante da corporação penal. Um policial recém-formado, aprovado no último concurso público para o cargo, e que atua no Complexo de Xuri, está em estágio probatório. Os detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.