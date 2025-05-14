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Justiça, Segurança e Cidadania

Policial penal é acusado de atirar contra presídio de Guarapari

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:02

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

14 mai 2025 às 12:02
Preso
Preso Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Na noite do último domingo (11), o Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) foi alvo de tiros, vindos de um carro que passou pela região, segundo levantamento realizado pela equipe que fazia a segurança da unidade prisional. Mas 48 horas depois veio a surpresa: os disparos foram feitos por um policial penal, que utilizou a própria arma de fogo. Na noite do crime, após cessarem os disparos, policiais penais da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) fizeram uma fiscalização no entorno do CDPG e foi constatado que a ação havia sido realizada a partir da rodovia próxima ao presídio. Segundo boletim de ocorrência registrado naquela noite, em alguns pontos foram encontradas cápsulas, que após recolhidas seguiram para a direção da unidade. Mas as investigações do Serviço de Inteligência Prisional identificaram que a ação foi realizada por um integrante da corporação penal. Um policial recém-formado, aprovado no último concurso público para o cargo, e que atua no Complexo de Xuri, está em estágio probatório. Os detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 14-05-25.mp3

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