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Polícia prende no ES homem suspeito de matar Dante Michelini

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Publicado em 11 de Fevereiro de 2026 às 11:36

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11 fev 2026 às 11:36
Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho
Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um homem que veio da Bahia e estava residindo em Guarapari havia alguns meses foi preso pela Polícia Civil como suspeito do assassinato de Dante Michelini no último dia 2. A vítima foi encontrada decapitada, com parte do corpo queimada, em um sítio localizado em Meaípe. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, confirmou a prisão. As informações iniciais são de que o crime não guarda relação com o crime de Araceli Cabrera Crespo, 8 anos, pelo qual a vítima foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA -11-02-26.mp3

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