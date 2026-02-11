Polícia prende no ES homem suspeito de matar Dante Michelini

Um homem que veio da Bahia e estava residindo em Guarapari havia alguns meses foi preso pela Polícia Civil como suspeito do assassinato de Dante Michelini no último dia 2. A vítima foi encontrada decapitada, com parte do corpo queimada, em um sítio localizado em Meaípe. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, confirmou a prisão. As informações iniciais são de que o crime não guarda relação com o crime de Araceli Cabrera Crespo, 8 anos, pelo qual a vítima foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).