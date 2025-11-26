Pix do crime: como facções do ES se uniram para comprar mais armas

Um pix do crime foi criado por integrantes de três facções do Espírito Santo para receber recursos que eram destinados à compra de armas. O objetivo era se defender de eventuais ataques de um rival em comum: o Primeiro Comando de Vitória (PCV). A chave pix, por eles denominada de “Central do Pix” ou “Pix do Progresso”, foi divulgada em mensagens de um grupo de Whatsapp, de nome Progresso Complexo, da qual faziam parte cerca de 15 pessoas. São integrantes de três organizações criminosas: Terceiro Comando Puro (TCP), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Associação Família Capixaba (AFC). Além de fazer as contribuições, eles usavam o grupo para prestações de contas e ainda para deliberar sobre as compras de armas de fogo e de drogas. Nesta terça-feira (25) eles foram alvo da Operação Ordem e Progresso, realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central). Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes