Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

Pix do crime: como facções do ES se uniram para comprar mais armas

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 11:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

26 nov 2025 às 11:08
Pix e armas
Pix e armas Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Um pix do crime foi criado por integrantes de três facções do Espírito Santo para receber recursos que eram destinados à compra de armas. O objetivo era se defender de eventuais ataques de um rival em comum: o Primeiro Comando de Vitória (PCV). A chave pix, por eles denominada de “Central do Pix” ou “Pix do Progresso”, foi divulgada em mensagens de um grupo de Whatsapp, de nome Progresso Complexo, da qual faziam parte cerca de 15 pessoas. São integrantes de três organizações criminosas: Terceiro Comando Puro (TCP), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Associação Família Capixaba (AFC). Além de fazer as contribuições, eles usavam o grupo para prestações de contas e ainda para deliberar sobre as compras de armas de fogo e de drogas. Nesta terça-feira (25) eles foram alvo da Operação Ordem e Progresso, realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central). Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 26-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados