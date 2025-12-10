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Justiça, Segurança e Cidadania

Paralisia de processos no TJES: relatório do CNJ expõe falhas críticas

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 10 de Dezembro de 2025 às 12:06

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

10 dez 2025 às 12:06
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Relatório de inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizado na primeira quinzena de setembro deste ano nas unidades da Justiça do Espírito Santo, aponta falhas críticas que afetam a celeridade e a segurança dos processos judiciais, com impacto sobre a população, especialmente a mais vulnerável. Foi identificado desde a paralisia de processos que tratam de violência sexual contra crianças até a demora em dar andamento a sentenças finais, o que pode levar à anulação de punições. Situações que estão no rol dos desafios a serem enfrentados pela nova presidente do Tribunal de Justiça, Janete Vargas Simões, que toma posse nesta quinta-feira (11). Em entrevista, ela avaliou que o relatório aponta um “cenário complicado”. “Em algumas comarcas será necessário uma intervenção. Alguns municípios também vão demandar um olhar diferente para algumas áreas, como a Vara do Júri e a de Violência Doméstica, até pela população local”, disse, citando como exemplo a Serra. Um dos pontos do relatório aborda a abrangência territorial ampla de algumas unidades que atendem a Grande Vitória, onde vive a metade da população estadual, o que ocasiona um grande número de processos. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania -10-12-25.mp3

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