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Justiça, Segurança e Cidadania

Justiça marca interrogatório de 12 réus por morte de vereador no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 31 de Dezembro de 2025 às 11:17

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

31 dez 2025 às 11:17
Leomar Cazotti Mandato
Leomar Cazotti Mandato Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Foi agendada para maio do próximo ano, a primeira audiência em que vão ser ouvidas as testemunhas e feito o interrogatório de doze pessoas denunciadas pelo assassinato do vereador Leomar Cazotti Mandato (PV), de 43 anos, ocorrido em Governador Lindenberg, no Noroeste capixaba. No último dia 19, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina decidiu ainda manter a prisão de três réus. Uma quarta pessoa, que chegou a ser detida, foi liberada com as chamadas medidas cautelares, as mesmas impostas a outros denunciados. Elas incluem a proibição de comparecer em comícios e eventos políticos e de ter contato interpessoal com testemunhas e outros acusados não familiares e a obrigação de se apresentar em juízo mensalmente. Os réus também não podem deixar a cidade sem autorização judicial. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 31-12-25.mp3

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