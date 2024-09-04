Justiça confirma multa a empresa que quis subornar secretário no ES

Em um restaurante em Vitória, o representante de uma empresa de Mato Grosso marcou uma reunião com Eugênio Ricas, à época secretário de Estado de Justiça. O objetivo era viabilizar aditivo em contrato com o governo. Durante a negociação foi oferecido suborno — com o pagamento de vantagens indevidas —, ao titular da pasta. A conversa foi gravada e o funcionário preso em flagrante. Sete anos após diversos recursos, a Justiça estadual confirmou a multa de R$ 747 mil aplicada à empresa, valor que ultrapassa R$ 1 milhão com as atualizações e juros do período.