Júri de ex-PM que matou músico em Vitória tem maioria feminina entre os jurados

O júri do ex-PM Lucas Torrezani começou às 9h06 desta quarta-feira (20) com a seleção das pessoas que vão compor o corpo de jurados. Dos sete selecionados, seis são mulheres. O réu é acusado do assassinato do músico Guilherme José Rocha Soares. O crime aconteceu em 17 de abril de 2023, quando a vítima, pela segunda vez naquela madrugada, pediu silêncio. O homicídio ocorreu no condomínio onde os dois moravam, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.