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Júri de ex-PM que matou músico em Vitória tem maioria feminina entre os jurados

O crime aconteceu em 17 de abril de 2023, quando a vítima, pela segunda vez naquela madrugada, fez um pedido por silêncio

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 12:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 mai 2026 às 12:08
Janaína Soares em foto com o marido, Guilherme Rocha, músico morto por um PM em um condomínio de Vitória
Janaína Soares em foto com o marido, Guilherme Rocha, músico morto por um PM em um condomínio de Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram
O júri do ex-PM Lucas Torrezani começou às 9h06 desta quarta-feira (20) com a seleção das pessoas que vão compor o corpo de jurados. Dos sete selecionados, seis são mulheres. O réu é acusado do assassinato do músico Guilherme José Rocha Soares. O crime aconteceu em 17 de abril de 2023, quando a vítima, pela segunda vez naquela madrugada, pediu silêncio. O homicídio ocorreu no condomínio onde os dois moravam, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA - 20-05-26.mp3

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