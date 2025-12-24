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Justiça, Segurança e Cidadania

"Governo federal precisa ser mais ativo na segurança pública", diz governador

Casagrande destacou a importância de uma base de informações articulada pela União, considerando que o crime organizado está em quase todos os estados

Publicado em 24 de Dezembro de 2025 às 11:19

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 dez 2025 às 11:19
Governador
Governador Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
O governo federal precisa ter um protagonismo maior na área de segurança pública, principalmente na articulação de uma base de informações de inteligência que auxilie no combate às organizações criminosas, avalia o governador Renato Casagrande. Ele relata que a expectativa dos governadores do Sul e Sudeste é de que a PEC da Segurança Pública — que reformula a gestão da área e cria mecanismos para integrar forças de segurança pública do país em ações para o combate ao crime organizado — possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Uma votação que foi transferida para o próximo ano. Até que isto ocorra, avalia Casagrande, é esperado mais presença do Palácio do Planalto. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 24-12-25.mp3

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