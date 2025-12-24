"Governo federal precisa ser mais ativo na segurança pública", diz governador

O governo federal precisa ter um protagonismo maior na área de segurança pública, principalmente na articulação de uma base de informações de inteligência que auxilie no combate às organizações criminosas, avalia o governador Renato Casagrande. Ele relata que a expectativa dos governadores do Sul e Sudeste é de que a PEC da Segurança Pública — que reformula a gestão da área e cria mecanismos para integrar forças de segurança pública do país em ações para o combate ao crime organizado — possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Uma votação que foi transferida para o próximo ano. Até que isto ocorra, avalia Casagrande, é esperado mais presença do Palácio do Planalto. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.

