ES já registra 22 casos de roubos seguidos de mortes neste ano

Após o roubo seguido de morte dos sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, o "Justiça, Segurança e Cidadania" apresenta dados dos latrocínios no Espírito Santo, A comentarista Vilmara Fernandes ressalta que, até agosto, o Estado já tinha registrado 20 casos semelhantes, que somados ao desta terça-feira (08), totalizam 22. Pelo menos a metade deles foram registrados no interior do Espírito Santo. Outras onze em cidades da Grande Vitória. Os dados foram mais expressivos nos meses de janeiro e de julho, cada um deles com cinco casos. Acompanhe,