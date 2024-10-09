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Justiça, Segurança e Cidadania

ES já registra 22 casos de roubos seguidos de mortes neste ano

Ouça a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 12:15

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

09 out 2024 às 12:15
Além dos pais da primeira-dama de Cachoeiro, cães da família foram mortos
Além dos pais da primeira-dama de Cachoeiro, cães da família foram mortos Crédito: Montagem A Gazeta
Após o roubo seguido de morte dos sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, o "Justiça, Segurança e Cidadania" apresenta dados dos latrocínios no Espírito Santo, A comentarista Vilmara Fernandes ressalta que, até agosto, o Estado já tinha registrado 20 casos semelhantes, que somados ao desta terça-feira (08), totalizam 22. Pelo menos a metade deles foram registrados no interior do Espírito Santo. Outras onze em cidades da Grande Vitória. Os dados foram mais expressivos nos meses de janeiro e de julho, cada um deles com cinco casos. Acompanhe,
CBN - USTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 09-10-24.mp3

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