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Justiça, Segurança e Cidadania

Empresário do ES preso em operação contra ‘gatonet’ é solto sem fiança

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 18 de Março de 2026 às 11:57

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 mar 2026 às 11:57
Operação Bucaneiros - PF - gatonet
Operação Bucaneiros - PF - gatonet Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
A Justiça do Espírito Santo concedeu o benefício de liberdade provisória sem o pagamento de fiança a um empresário detido durante a realização de operação da Polícia Federal contra ‘gatonet’. Com ele foi apreendido três carros de luxo e uma moto, avaliados em cerca de R$ 2,7 milhões, além de R$ 100 mil em espécie. Mas o que motivou a prisão em flagrante foi uma arma, com carregadores e munições. Os agentes da Polícia Federal encontraram inconsistências em relação a guarda do armamento. O equipamento não estava no local declarado às autoridades e a Guia de Tráfego Especial, que permite ao empresário o transporte da arma, estava vencida. Situação que foi caracterizada como transporte irregular de arma de fogo de uso restrito. Em audiência de custódia, realizada no último dia 12, foi considerado que ele é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. E foram estabelecidas algumas condições, como a proibição de sair da Grande Vitória sem autorização judicial; comparecimento a todos os atos do processo; manter endereço atualizado; não frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; entre outras. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA -18-03-26.mp3

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