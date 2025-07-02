Dono de bar será julgado por assassinato de jovem na Rua da Lama

O proprietário de um bar, Vilson Luiz Ballan, vai ser julgado pelo assassinato de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. Em interrogatório à Justiça do Espírito Santo ele confessou o crime, que ocorreu em 15 de março. O jovem foi morto com uma facada após uma discussão pelo pagamento de uma cerveja, no valor de R$ 16, que havia comprado no bar do empresário e já havia quitado. Em sentença, o juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que preside o Tribunal do Júri da Capital, relata que além das provas existentes no processo, os depoimentos das testemunhas e as declarações do próprio réu, são suficientes para configurar a existência de indícios do crime, e que o caso deve ser avaliado pelos jurados. Foi decidido ainda que Ballan permanecerá preso de forma preventiva. Ele se encontra no Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2). Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.