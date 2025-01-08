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Justiça, Segurança e Cidadania

Dispensa de servidores temporários dos presídios do ES começa em março

O desligamento deve atingir cerca de 1.800 monitores de ressocialização; ação ocorre à medida que a Polícia Penal assume os cargos

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:14

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:14
A mulher está presa no Presídio de Vespasiano (MG)
Presídio, cadeia, prisão Crédito: Divulgação
A partir do mês de março, terá início o processo de desligamento dos servidores públicos que atuam por designação temporária nas prisões do Espírito Santo, exercendo as funções de monitor de ressocialização prisional. A medida deve atingir cerca de 1.800 profissionais nos próximos dois a três anos, período em que vão ser gradativamente substituídos por policiais penais. As ações acompanham acordo estabelecido com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para a redução do número de temporários nos quadros da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por intermédio da realização de concursos públicos, assinado no final de 2023 e reafirmado no final do ano passado. Esse é o destaque da comentarista Vilmara Fernandes no quadro “Justiça, Segurança & Cidadania”. Acompanhe.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 08-01-25.mp3

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