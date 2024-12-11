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Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

Criminosos no ES usam perfis em redes sociais para vender Iphone e carro

Denúncia do MPES, aceita pela Justiça, alerta que perfis falsos estão ativos vendendo produtos que não existem

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 11:18

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

11 dez 2024 às 11:18
Operação Pandilha
Operação Pandilha Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Advobe Firefly
Perfis falsos em redes sociais estão sendo utilizados por criminosos do Espírito Santo para a venda de Iphone e carros. Mas na prática estes produtos não existem. É o que aponta denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aceita pela Justiça estadual. Até outubro foram identificadas pelo menos 359 vítimas, em 24 estados, com prejuízos de quase R$780 mil. Mas a estimativa é de números maiores, considerando que a "comercialização" não foi suspensa. Foram denunciadas onze pessoas. No documento é feito o alerta de que o suposto cabeça do grupo criminoso ainda está foragido e que diversos perfis/páginas falsos idealizados por eles ainda estão ativos. Se trata de uma organização criminosa de abrangência nacional especializada na perpetração de fraudes eletrônicas estruturadas. Os fatos foram iniciados em 2020. Há vítimas em 24 estados, com volume maior em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Houve casos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Casos facilitados pelo anonimato das redes sociais e pela utilização de dados de contato e contas bancárias de terceiros. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
Justiça, Segurança e Cidadania - 11-12-24

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