Crimes contra a vida: ES registra uma condenação por dia, apontam dados do MP

Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) revela que nos últimos seis meses houve em média uma condenação por dia relacionada a crimes contra a vida no Estado. Ao número se unem outras sentenças, como as de absolvição, que totalizaram um universo de 260 casos contabilizados entre o final do ano passado até a primeira quinzena de junho. Ao Tribunal do Júri são levados casos de infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas a grande maioria são de homicídios e muitos deles relacionados ao tráfico de drogas, como já relatou a Promotoria de Justiça de Vitória, que este ano apresentou 32 denúncias. Em geral, as penas aplicadas superam a casa dos 20 anos. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.

