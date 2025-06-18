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Justiça, Segurança e Cidadania

Crimes contra a vida: ES registra uma condenação por dia, apontam dados do MP

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 11:13

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 jun 2025 às 11:13
Justiça
Justiça, juiz, direito, advogado, martelo, livro Crédito: Pixabay
Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) revela que nos últimos seis meses houve em média uma condenação por dia relacionada a crimes contra a vida no Estado. Ao número se unem outras sentenças, como as de absolvição, que totalizaram um universo de 260 casos contabilizados entre o final do ano passado até a primeira quinzena de junho. Ao Tribunal do Júri são levados casos de infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas a grande maioria são de homicídios e muitos deles relacionados ao tráfico de drogas, como já relatou a Promotoria de Justiça de Vitória, que este ano apresentou 32 denúncias. Em geral, as penas aplicadas superam a casa dos 20 anos. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA 18-06-25.mp3

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