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Justiça, Segurança e Cidadania

Crime de miss no ES: advogados travam batalha por novas provas para júri

Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 12:02

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

21 mai 2025 às 12:02
pedagoga e miss pomerana, Rayane Luiza Berger, morta em 2015
pedagoga e miss pomerana, Rayane Luiza Berger, morta em 2015 Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Começou às 8 horas desta quarta-feira (21), o início do julgamento do médico Celso Luís Ramos Sampaio. Ele é acusado pelo assassinato da pedagoga e miss pomerana, Rayane Luiza Berger, aos 23 anos. Mas os debates que envolvem o caso começaram muito antes. Nas últimas semanas, e nas horas finais anteriores ao júri, os advogados de defesa e o assistente de acusação travaram uma batalha pela inclusão de novas provas. O julgamento chegou a ser adiado quatro vezes, o último deles por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça para que fossem acrescentadas provas, o que foi atendido. Desde então, outras solicitações foram feitas, objetivando garantir novas informações a serem apresentadas aos jurados, algumas até fora do período legal permitido. Em decisão da tarde desta terça-feira (20), o Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, fez um resumo dos pedidos: 12 petições apresentadas pela defesa do médico, 10 apresentadas pelo assistente de acusação (que representa a família da vítima) e 3 pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), autor da denúncia. Entre as mais recentes há solicitações que se destinam a impedir que o adversário tenha acesso a algum tipo de material ou pedir acesso que teria sido negado a alguma outra prova. E ainda aquelas para acrescentar material, como conversas, exames, fotografias, mapas e até simulações visuais para ilustrar cenários aos jurados. Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 21-05-25.mp3

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