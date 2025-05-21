Crime de miss no ES: advogados travam batalha por novas provas para júri

Começou às 8 horas desta quarta-feira (21), o início do julgamento do médico Celso Luís Ramos Sampaio. Ele é acusado pelo assassinato da pedagoga e miss pomerana, Rayane Luiza Berger, aos 23 anos. Mas os debates que envolvem o caso começaram muito antes. Nas últimas semanas, e nas horas finais anteriores ao júri, os advogados de defesa e o assistente de acusação travaram uma batalha pela inclusão de novas provas. O julgamento chegou a ser adiado quatro vezes, o último deles por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça para que fossem acrescentadas provas, o que foi atendido. Desde então, outras solicitações foram feitas, objetivando garantir novas informações a serem apresentadas aos jurados, algumas até fora do período legal permitido. Em decisão da tarde desta terça-feira (20), o Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, fez um resumo dos pedidos: 12 petições apresentadas pela defesa do médico, 10 apresentadas pelo assistente de acusação (que representa a família da vítima) e 3 pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), autor da denúncia. Entre as mais recentes há solicitações que se destinam a impedir que o adversário tenha acesso a algum tipo de material ou pedir acesso que teria sido negado a alguma outra prova. E ainda aquelas para acrescentar material, como conversas, exames, fotografias, mapas e até simulações visuais para ilustrar cenários aos jurados. Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes.