Como fake news sobre Netflix e jiu-jítsu em presídios do ES ganharam a rede

Desde que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, veio ao Espírito Santo lançar o plano nacional Pena Justa, no dia 20 do mês passado, diversas informações enganosas ou distorcidas sobre projetos que não existem nos presídios ganharam as redes sociais. É o caso de aulas de jiu-jítsu e até Netflix disponível em televisões nas celas. Os dois exemplos não fazem parte do programa federal nem estão na lista das ações de ressocialização realizadas nas 37 unidades prisionais do Espírito Santo. Mas de onde saíram essas informações? No caso da oferta de serviço de streaming, o boato surgiu de uma das ações do plano Pena Justa. Isso porque o projeto piloto contempla a instalação de monitores na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), em Viana. O local abriga os presos mais perigosos, que permanecem em suas celas por 22 horas, sem acesso à educação formal, ao trabalho e à cultura previstos na Lei de Execução Penal, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vamos aos detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.