Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

Como fake news sobre Netflix e jiu-jítsu em presídios do ES ganharam a rede

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 12:03

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

04 jun 2025 às 12:03
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação/Sejus
Desde que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, veio ao Espírito Santo lançar o plano nacional Pena Justa, no dia 20 do mês passado, diversas informações enganosas ou distorcidas sobre projetos que não existem nos presídios ganharam as redes sociais. É o caso de aulas de jiu-jítsu e até Netflix disponível em televisões nas celas. Os dois exemplos não fazem parte do programa federal nem estão na lista das ações de ressocialização realizadas nas 37 unidades prisionais do Espírito Santo. Mas de onde saíram essas informações? No caso da oferta de serviço de streaming, o boato surgiu de uma das ações do plano Pena Justa. Isso porque o projeto piloto contempla a instalação de monitores na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), em Viana. O local abriga os presos mais perigosos, que permanecem em suas celas por 22 horas, sem acesso à educação formal, ao trabalho e à cultura previstos na Lei de Execução Penal, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vamos aos detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN -USTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA – 04-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados