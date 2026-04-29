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Justiça, Segurança e Cidadania

Casos de roubos em ônibus e residências caem pela metade no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:18

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 abr 2026 às 11:18
Só usar em Opinião da Gazeta
Arma, roubo, assalto Crédito: Pixabay
No primeiro trimestre deste ano, dos dez tipos de crimes patrimoniais listados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), sete registraram queda em comparação ao mesmo período de 2025. O impacto foi maior para quem utiliza ônibus ou mora em residências e condomínios, casos em que o número de roubos caiu pela metade. Os dados são do Observatório da Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, relaciona o bom desempenho a adoção de algumas tecnologias como o reconhecimento facial, viabilizado por intermédio das chamadas câmeras inteligentes, além dos totens de segurança, instalados em vias de grande circulação. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA - 29-04-26.mp3

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