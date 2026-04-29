Casos de roubos em ônibus e residências caem pela metade no ES

No primeiro trimestre deste ano, dos dez tipos de crimes patrimoniais listados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), sete registraram queda em comparação ao mesmo período de 2025. O impacto foi maior para quem utiliza ônibus ou mora em residências e condomínios, casos em que o número de roubos caiu pela metade. Os dados são do Observatório da Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, relaciona o bom desempenho a adoção de algumas tecnologias como o reconhecimento facial, viabilizado por intermédio das chamadas câmeras inteligentes, além dos totens de segurança, instalados em vias de grande circulação. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.