Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

Bandidos do ES matam, cortam cabeça, queimam corpo e depois vão ver jogo

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 08 de Outubro de 2025 às 11:23

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

08 out 2025 às 11:23
Justiça, redes sociais, ofensa, internet
Justiça, redes sociais, ofensa, internet Crédito: Reprodução
Um catuque — uma espécie de recado — entregue em um presídio do Espírito Santo revelou um crime brutal: um traficante teve a cabeça cortada, o corpo foi queimado junto com o carro e depois os criminosos foram beber e assistir a um jogo de futebol. Pelo assassinato, nove pessoas foram denunciadas e vão enfrentar o júri popular na próxima segunda-feira (13). A vítima é um traficante que atuava na Serra, Fernando Monteiro Telles, integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). A morte dele envolve traições, emboscadas e delações. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN Justiça, Segurança e Cidadania - 08-10-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados