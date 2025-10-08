Bandidos do ES matam, cortam cabeça, queimam corpo e depois vão ver jogo

Um catuque — uma espécie de recado — entregue em um presídio do Espírito Santo revelou um crime brutal: um traficante teve a cabeça cortada, o corpo foi queimado junto com o carro e depois os criminosos foram beber e assistir a um jogo de futebol. Pelo assassinato, nove pessoas foram denunciadas e vão enfrentar o júri popular na próxima segunda-feira (13). A vítima é um traficante que atuava na Serra, Fernando Monteiro Telles, integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). A morte dele envolve traições, emboscadas e delações. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.