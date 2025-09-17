Aumentam casos de maus-tratos a animais e ES registra um caso por dia

Até o final de agosto deste ano foram registrados no Espírito Santo pelo menos um caso por dia de maus-tratos a animais. Mas os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estimam que o número pode ser ainda maior, considerando que uma mesma ocorrência pode incluir várias espécies. As situações mais frequentes envolvem cães. O total chegou a 371 ocorrências nos primeiros oito meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 297. O levantamento aponta os tipos de violências mais frequentes. Entre eles estão: envenenamento, abandono, falta de alimentação e de higiene, confinamento em lugares não favoráveis para vida, atropelamento, espancamento e agressão. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.