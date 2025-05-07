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Justiça, Segurança e Cidadania

A operação que revelou a caixa-preta de grupo criminoso do ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 07 de Maio de 2025 às 11:13

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

07 mai 2025 às 11:13
Transferência de presos
Transferência de presos Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Era julho de 2021 quando uma operação — a Armistício — ganhou as ruas prendendo traficantes e advogados. Era a etapa ostensiva de uma investigação iniciada dois anos antes e que revelou a caixa-preta do principal grupo criminoso no Espírito Santo: como funcionava, seus métodos de atuação, a identificação dos membros, cadeia de distribuição de droga e até seu regulamento (cartilha). Informações que auxiliaram as forças de segurança a compreender a dinâmica do Primeiro Comando de Vitória (PCV), e nos anos seguintes ajudaram a desarticular ações e a viabilizar a prisão de várias lideranças criminosas, incluindo o Marujo. O apelido é de Fernando Moraes Pereira Pimenta, que anos antes tinha assumido o comando quando os líderes do grupo foram sendo presos. O que não foi suficiente para impedir que a cúpula criminosa continuasse gerindo o tráfico do sistema prisional, com informações repassadas de dentro da Penitenciária Máxima II (PSMA II), em Viana. Contavam com o apoio de advogados, que lançavam mão do uso indevido das prerrogativas essenciais à advocacia para garantir a comunicação criminosa. Foi o que revelou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com base nas informações da Armistício. Como caminham estas investigações nos dias de hoje? Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 07-05-25.mp3

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