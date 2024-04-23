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Direção Segura

Teoria e prática: tudo o que você precisa saber de direção defensiva no trânsito!

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 12:08

Publicado em 

23 abr 2024 às 12:08
volante, direção, dirigir, carro
Um dos itens obrigatórios na revisão é a direção do automóvel Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Direção Segura”, o tema em destaque é a chamada direção defensiva no trânsito. De forma geral, essa direção é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas (erradas) dos outros e das condições adversas (contrárias), que encontramos nas vias de trânsito. O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, tem as dicas. Ele aponta o que é, os objetivos, quais são os tipos, quais são seus fundamento e de que forma pode evitar acidentes de trânsito. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 23-04-24.mp3

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