Teoria e prática: tudo o que você precisa saber de direção defensiva no trânsito!

Nesta edição do “Direção Segura”, o tema em destaque é a chamada direção defensiva no trânsito. De forma geral, essa direção é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas (erradas) dos outros e das condições adversas (contrárias), que encontramos nas vias de trânsito. O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, tem as dicas. Ele aponta o que é, os objetivos, quais são os tipos, quais são seus fundamento e de que forma pode evitar acidentes de trânsito. Ouça a conversa completa!