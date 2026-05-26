Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Riscos na Rodovia do Contorno: PRF alerta para trecho crítico da BR-101

Ouça detalhes na participação da Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 12:10

Publicado em 

26 mai 2026 às 12:10
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6)
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 57 anos morreu em mais um acidente registrado na Rodovia do Contorno (BR 101), no km 287, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na segunda-feira (25). Este é o segundo acidente com morte na via em menos de 24 horas. No fim da tarde de domingo (24), um casal morreu em um engavetamento envolvendo sete veículos. Nesse cenário, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para o trecho entre os quilômetros 282 e 300 da BR-101, que liga os municípios de Viana e Cariacica e funciona como importante corredor de acesso ao município da Serra.
"Reconhecido nacionalmente pelo elevado índice de sinistralidade, o segmento reúne características que tornam a circulação mais complexa e aumentam a necessidade de fiscalização permanente e conscientização dos usuários da via", alerta a PRF. Ainda, de acordo com a corporação, "a região é marcada por intenso fluxo diário de veículos leves e pesados e concentra importantes acessos urbanos. A rodovia margeia bairros como Nova Rosa da Penha, Flexal, Nova Brasília, Mucuri e Marcílio de Noronha, além de abranger viadutos e conexões estratégicas entre as rodovias BR-101 e BR-262. A combinação entre grande volume de tráfego, múltiplos acessos e movimentação constante exige atenção redobrada dos condutores".
As análises também apontam fatores recorrentes relacionados aos acidentes registrados no trecho. Entre as principais causas identificadas estão a falta de reação dos condutores diante de situações inesperadas e a desatenção durante a condução. O excesso de velocidade aparece como outro fator de grande relevância no cenário observado", alerta. A Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 26-05-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados