Riscos na Rodovia do Contorno: PRF alerta para trecho crítico da BR-101

O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 57 anos morreu em mais um acidente registrado na Rodovia do Contorno (BR 101), no km 287, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na segunda-feira (25). Este é o segundo acidente com morte na via em menos de 24 horas. No fim da tarde de domingo (24), um casal morreu em um engavetamento envolvendo sete veículos. Nesse cenário, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para o trecho entre os quilômetros 282 e 300 da BR-101, que liga os municípios de Viana e Cariacica e funciona como importante corredor de acesso ao município da Serra.

"Reconhecido nacionalmente pelo elevado índice de sinistralidade, o segmento reúne características que tornam a circulação mais complexa e aumentam a necessidade de fiscalização permanente e conscientização dos usuários da via", alerta a PRF. Ainda, de acordo com a corporação, "a região é marcada por intenso fluxo diário de veículos leves e pesados e concentra importantes acessos urbanos. A rodovia margeia bairros como Nova Rosa da Penha, Flexal, Nova Brasília, Mucuri e Marcílio de Noronha, além de abranger viadutos e conexões estratégicas entre as rodovias BR-101 e BR-262. A combinação entre grande volume de tráfego, múltiplos acessos e movimentação constante exige atenção redobrada dos condutores".

As análises também apontam fatores recorrentes relacionados aos acidentes registrados no trecho. Entre as principais causas identificadas estão a falta de reação dos condutores diante de situações inesperadas e a desatenção durante a condução. O excesso de velocidade aparece como outro fator de grande relevância no cenário observado", alerta. A Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!