PRF intensifica fiscalização de motocicletas no ES; entenda!

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) intensificou as ações de fiscalização com foco em motociclistas no Espírito Santo. Foram realizadas, entre os dias 04 e 05, operações de fiscalização intensificada na região da Segunda Ponte, entre Vitória e Cariacica, além do trecho de Marcilio de Noronha, em Viana. Segundo a instituição, as ações fazem parte do planejamento estratégico para o aumento da segurança viária e da ordem pública, especialmente em razão da proximidade da tradicional Moto Romaria, que ocorrerá no próximo domingo (12).