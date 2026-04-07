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PRF intensifica fiscalização de motocicletas no ES; entenda!

Ouça as explicações do Inspetor da PRF-ES, Wilys Lyra

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 12:18

Publicado em 

07 abr 2026 às 12:18
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção Crédito: Pexels
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) intensificou as ações de fiscalização com foco em motociclistas no Espírito Santo. Foram realizadas, entre os dias 04 e 05, operações de fiscalização intensificada na região da Segunda Ponte, entre Vitória e Cariacica, além do trecho de Marcilio de Noronha, em Viana. Segundo a instituição, as ações fazem parte do planejamento estratégico para o aumento da segurança viária e da ordem pública, especialmente em razão da proximidade da tradicional Moto Romaria, que ocorrerá no próximo domingo (12).
Durante as ações, foram fiscalizados mais de 700 veículos, resultando na lavratura de 247 autos de infração. Ao todo, 22 veículos foram removidos e três ocorrências policiais foram registradas. A operação contou com a atuação integrada de outros órgãos de segurança pública, reforçando a presença estatal e a efetividade das abordagens. Quem detalha a operação é o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lyra. 
CBN - Direção Segura - 07-04-26.mp3

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