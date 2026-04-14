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Direção Segura

PRF alerta: aumento de velocidade na BR 101 pode elevar número de acidentes

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 12:09

Publicado em 

14 abr 2026 às 12:09
Ponte do Contorno do Mestre Álvaro apresenta problemas
Ponte do Contorno do Mestre Álvaro apresenta problemas estruturais Crédito: Fernando Madeira
A velocidade máxima no Contorno do Mestre Álvaro e em outros pontos da BR 101, no Espírito Santo, pode aumentar. A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia no Estado, solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um estudo para verificar a possibilidade de reclassificar os limites máximos na via. Nesta edição do “Direção Segura”, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto.
A discussão começou após a concessionária assumir a administração do Contorno do Mestre Álvaro, em novembro do ano passado. Como a nova rodovia é de concreto e conta com longas retas, a empresa começou a receber pedidos de motoristas sobre a possibilidade de aumentar a velocidade máxima no trecho. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 14-04-26.mp3

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