PRF alerta: aumento de velocidade na BR 101 pode elevar número de acidentes

A velocidade máxima no Contorno do Mestre Álvaro e em outros pontos da BR 101, no Espírito Santo, pode aumentar. A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia no Estado, solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um estudo para verificar a possibilidade de reclassificar os limites máximos na via. Nesta edição do “Direção Segura”, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto.