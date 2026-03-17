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Direção Segura

Pisca-alerta: quando o motorista deve ligar e quando evitar?

As orientações são da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 17 de Março de 2026 às 12:14

Publicado em 

17 mar 2026 às 12:14
Use as setas e pisca-alerta
Use as setas e pisca-alerta Crédito: Freepik
Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque é o uso do pisca-alerta. Depois da explicação sobre o uso da seta, na última semana, desta vez, a pedido do ouvinte, o destaque é sobre o pisca-alerta. O pisca-alerta é o dispositivo de segurança obrigatório utilizado exclusivamente para sinalizar emergências, imobilizações inesperadas ou quando determinado pela sinalização da via. Atualmente, o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite o uso do pisca-alerta principalmente em casos de imobilização do veículo ou quando a sinalização da via exigir. Quem fala sobre o assunto é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 17-03-26.mp3

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