Pisca-alerta: quando o motorista deve ligar e quando evitar?

Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque é o uso do pisca-alerta. Depois da explicação sobre o uso da seta, na última semana, desta vez, a pedido do ouvinte, o destaque é sobre o pisca-alerta. O pisca-alerta é o dispositivo de segurança obrigatório utilizado exclusivamente para sinalizar emergências, imobilizações inesperadas ou quando determinado pela sinalização da via. Atualmente, o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite o uso do pisca-alerta principalmente em casos de imobilização do veículo ou quando a sinalização da via exigir. Quem fala sobre o assunto é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti. Ouça a conversa completa!