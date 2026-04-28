Multa de até R$ 30 mil e perda da CNH por 10 anos: como é o projeto que pode endurecer a Lei Seca

Nesta edição do "Direção Segura", a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o projeto de lei que endurece punições da Lei Seca. Um projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, determina que em caso de acidentes com morte, o motorista que dirige sob efeito de álcool deve ser punido com multa multiplicada por 100 vezes e suspensão do direito de dirigir durante dez anos. Atualmente, o valor que se paga por cometer uma infração gravíssima é de R$ 293,47. Com isso, a multa chegaria a R$ 29.347. A lei ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado, antes de ser sancionada pelo presidente da República. Neste ano, a PRF já lavrou 27 infrações de motoristas dirigindo sob efeito de álcool em rodovias federais que cortam o ES e 222 de condutores que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Ouça a conversa sobre o assunto com a inspetora da PRF, Ana Carolina Cavalcanti.