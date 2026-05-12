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Direção Segura

Homem é flagrado andando de patins em cima da Segunda Ponte; PRF alerta!

Ouça a participação da  Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 12:17

Publicado em 

12 mai 2026 às 12:17
Congestionamento na Segunda Ponte, sentido Vila Velha
Congestionamento na Segunda Ponte, sentido Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Recentemente um vídeo que começou a circular e a viralizar nas redes sociais mostra uma cena incomum (e muito) perigosa: uma pessoa se arrisca em meio aos veículos e atravessa a Segunda Ponte, ligação tripla entre Vitória, Cariacica e Vila Velha, utilizando patins. Na gravação, é possível perceber que o homem, que carrega uma mochila, está usando equipamentos de segurança, como capacete, joelheira e cotoveleira. Ele segue na faixa da direita, enquanto os carros passam pela outra faixa.
Questionada sobre o caso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a estrutura é composta por duas faixas de rolamento em cada sentido, não dispondo de acostamento, área de passeio ou ciclovia, portanto, é de uso exclusivo de veículos automotores.
"Orientamos que, ao presenciar situações como a mostrada no vídeo, a passagem de pedestres ou situações similares, a polícia seja imediatamente acionada, uma vez que a conduta coloca em risco não apenas a vida da própria pessoa, mas também a segurança dos demais usuários da via", diz a PRF. Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 12-05-26.mp3

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