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Ciclomotores: quais são as regras de circulação e o que é a ACC?

Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 12:04

Publicado em 

24 mai 2022 às 12:04
BPTran intensifica fiscalização de ciclomotores
ciclomotores Crédito: Pixabay
Até 2015 a legislação de muitos municípios brasileiros permitia a livre circulação de veículos ciclomotores com cilindrada de até 50 centímetros cúbicos. No entanto houve alteração na legislação que passou a tratar os ciclomotores com as mesmas responsabilidades legais de uma motocicleta. Isso significa que o condutor de um ciclomotor precisa ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo A, para motos, ou uma Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). Além disso, o veículo deve ser emplacado e ter a documentação em dia. Ouça as explicações com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna. 
Direção Segura - 24-05-22

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