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Em Cartaz

Para ir ao cinema: "Segredos de um Escândalo" e "Turma da Mônica Jovem"

Ouça as dicas do comentarista Gustavo Cheluje

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 17:25

Publicado em 

18 jan 2024 às 17:25
Filme de 'Turma da Mônica Jovem' ganha trailer e é criticado em comparações com 'Laços'
Filme de 'Turma da Mônica Jovem' Crédito: Divulgação
Neste episódio de "Em Cartaz", o comentarista Gustavo Cheluje traz indicações de filmes recém lançados nos cinemas. O primeiro é o longa estadunidense "Segredos de um Escândalo", estrelado por Natalie Portman e já considerado uma forte aposta ao Oscar. Outra dica é brasileira: o live-action de "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo". Os personagens mais queridos dos quadrinhos entraram na adolescência e agora terão que enfrentar seus medos durante o ensino médio. Ouça essas e outras indicações na conversa completa!
Em Cartaz - 18-01-24

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