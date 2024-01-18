Para ir ao cinema: "Segredos de um Escândalo" e "Turma da Mônica Jovem"

Neste episódio de "Em Cartaz", o comentarista Gustavo Cheluje traz indicações de filmes recém lançados nos cinemas. O primeiro é o longa estadunidense "Segredos de um Escândalo", estrelado por Natalie Portman e já considerado uma forte aposta ao Oscar. Outra dica é brasileira: o live-action de "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo". Os personagens mais queridos dos quadrinhos entraram na adolescência e agora terão que enfrentar seus medos durante o ensino médio. Ouça essas e outras indicações na conversa completa!