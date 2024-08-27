Vports anuncia medidas para destravar exportação de café por Vitória

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, está viabilizando duas alternativas para melhorar o escoamento das cargas de café para fora do Brasil pelo Espírito Santo. Foram recuperados dois silos horizontais que, juntos, têm 10 mil metros quadrados e capacidade para armazenar 80 mil toneladas de grãos. Só a adaptação dos silos está recebendo R$ 50,2 milhões. Ouça a conversa completa!