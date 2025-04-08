Tarifaço de Trump: o detalhe que pode beneficiar o café do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que sob o argumento de que precisa defender a economia dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas em cima de produtos de 185 países importados pelos norte-americanos. As alíquotas variam entre 10% e 50%. Uma diferença tão grande, ainda mais em se tratando da maior economia do planeta, mexe com toda a cadeia global de comércio. Produtos e países que competiam em igualdade de competição podem se ver em situação completamente diferente.
É o caso, por exemplo, do café, destacadamente o conilon. O Vietnã, maior produtor mundial da espécie, está entre os países mais penalizados com o tarifaço de Trump, com uma alíquota básica de 46% (o governo dos EUA argumenta que a tarifa dos vietnamitas em cima dos produtos norte-americanos é de 90%). Enquanto isso, os produtos brasileiros serão tarifados em 10%. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de conilon e cerca de 70% sai das lavouras do Espírito Santo. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negócios - 08-04-25.mp3