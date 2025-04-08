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Economia e Negócios

Tarifaço de Trump: o detalhe que pode beneficiar o café do ES

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 11:03

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

08 abr 2025 às 11:03
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
 safra do café Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que sob o argumento de que precisa defender a economia dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas em cima de produtos de 185 países importados pelos norte-americanos. As alíquotas variam entre 10% e 50%. Uma diferença tão grande, ainda mais em se tratando da maior economia do planeta, mexe com toda a cadeia global de comércio. Produtos e países que competiam em igualdade de competição podem se ver em situação completamente diferente.
É o caso, por exemplo, do café, destacadamente o conilon. O Vietnã, maior produtor mundial da espécie, está entre os países mais penalizados com o tarifaço de Trump, com uma alíquota básica de 46% (o governo dos EUA argumenta que a tarifa dos vietnamitas em cima dos produtos norte-americanos é de 90%). Enquanto isso, os produtos brasileiros serão tarifados em 10%. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de conilon e cerca de 70% sai das lavouras do Espírito Santo. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 08-04-25.mp3

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