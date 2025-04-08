Tarifaço de Trump: o detalhe que pode beneficiar o café do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que sob o argumento de que precisa defender a economia dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas em cima de produtos de 185 países importados pelos norte-americanos. As alíquotas variam entre 10% e 50%. Uma diferença tão grande, ainda mais em se tratando da maior economia do planeta, mexe com toda a cadeia global de comércio. Produtos e países que competiam em igualdade de competição podem se ver em situação completamente diferente.