Suzano inaugura fábrica em Aracruz e vai chegar a 100% da capacidade bem antes do previsto

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Suzano vai inaugurar, em novembro deste ano, a sua primeira fábrica de papel no Espírito Santo. A capacidade é para 60 mil toneladas por ano e o investimento foi de R$ 650 milhões. A inauguração será algo protocolar, já que a unidade está operando desde o começo de agosto. O ramp up, que é o começo da produção, está se dando em uma velocidade maior que a média e a expectativa dos executivos é de que em mais seis meses a fábrica já esteja na sua capacidade máxima. Trata-se de um importante passo da companhia no trabalho de agregar valor à produção de celulose. Com esta inauguração, o Estado passa a abrigar toda a cadeia do papel - do plantio da árvore ao porto. Ouça a conversa completa!