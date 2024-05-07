Shopping Vitória anuncia a construção de uma nova ala de lojas

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Shopping Vitória vai ganhar mais uma galeria de lojas, um investimento de R$ 12 milhões. Batizada de Ala Parque, ela ligará a entrada principal do mall (a da praça onde ficava o antigo chafariz, na avenida Américo Buaiz) ao espaço onde hoje fica a loja Camicado, na Ala Mar. Uma nova entrada, pela rua Victor Civita (ao lado da Baía de Vitória), será construída justamente de frente para a nova ala. O novo espaço ocupará o antigo ponto da Lojas Americanas, que saiu dali em abril do ano passado, e usará uma área que hoje é ocupada pela Camicado. A loja de utilidades do lar mudará de posição, mas ficará na nova galeria.