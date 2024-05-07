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Economia e Negócios

Shopping Vitória anuncia a construção de uma nova ala de lojas

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 10:57

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

07 mai 2024 às 10:57
Perspectiva de como ficará a nova ala do Shopping Vitória
Perspectiva de como ficará a nova ala do Shopping Vitória Crédito: Divulgação/SV
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Shopping Vitória vai ganhar mais uma galeria de lojas, um investimento de R$ 12 milhões. Batizada de Ala Parque, ela ligará a entrada principal do mall (a da praça onde ficava o antigo chafariz, na avenida Américo Buaiz) ao espaço onde hoje fica a loja Camicado, na Ala Mar. Uma nova entrada, pela rua Victor Civita (ao lado da Baía de Vitória), será construída justamente de frente para a nova ala. O novo espaço ocupará o antigo ponto da Lojas Americanas, que saiu dali em abril do ano passado, e usará uma área que hoje é ocupada pela Camicado. A loja de utilidades do lar mudará de posição, mas ficará na nova galeria.
Trata-se de uma das mais relevantes reconfigurações do mall em seus 30 anos de funcionamento. A mais importante da nave principal, inaugurada em junho de 1993. A obra vai permitir um tráfego, pelo primeiro piso, que só era possível passando pela praça de alimentação, que fica no segundo andar do centro comercial. O projeto é assinado pelo arquiteto Fábio Aurichio, do escritório ACIA, de São Paulo. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 07-05-24.mp3

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