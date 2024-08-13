Sem gás, porto da Transpetro, em Aracruz, vive às moscas

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a idealização do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, na primeira década dos anos 2000, é do tempo em que o plano da Petrobras era transformar o Espírito Santo, berço do pré-sal, em um grande polo nacional de produção e distribuição de gás natural. Bilhões de reais foram prometidos nas mais diversas estruturas - gasodutos, portos e até um polo gás-químico. Algumas saíram do papel, outras tantas não. O gás esperado, pelos mais diversos motivos, até agora não veio e as estruturas que viraram realidade encontram-se em um nível bastante elevado de ociosidade.