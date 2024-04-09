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Economia e Negócios

Saca do café conilon bate em R$ 1 mil: entenda os motivos e os impactos no ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 10:29

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

09 abr 2024 às 10:29
Produção de café conilon
Produção de café conilon Crédito: Cooabriel
Nesta edição do “Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o valor da saca de 60 kg do café conilon superou a marca dos R$ 1 mil na última quarta-feira (03). Valor histórico. Há um ano, a mesma saca, de acordo com a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, estava cotada a R$ 620. Portanto, em 365 dias a valorização ficou em 61%. Os impactos disso no agronegócio capixaba, para os grandes e para os pequenos, é enorme, afinal, o conilon está presente em 50 mil das 108 mil propriedades rurais do Espírito Santo. O Estado responde por 70% de toda a produção da espécie no Brasil. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 09-04-24

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