Saca do café conilon bate em R$ 1 mil: entenda os motivos e os impactos no ES

Nesta edição do “Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o valor da saca de 60 kg do café conilon superou a marca dos R$ 1 mil na última quarta-feira (03). Valor histórico. Há um ano, a mesma saca, de acordo com a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, estava cotada a R$ 620. Portanto, em 365 dias a valorização ficou em 61%. Os impactos disso no agronegócio capixaba, para os grandes e para os pequenos, é enorme, afinal, o conilon está presente em 50 mil das 108 mil propriedades rurais do Espírito Santo. O Estado responde por 70% de toda a produção da espécie no Brasil. Ouça a conversa completa!