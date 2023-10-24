Reforma tributária: o que preocupa o ES no texto que será lido no Senado

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), deve fazer a leitura do seu relatório esta semana. Trata-se de um assunto bastante amplo e com impactos de grande repercussão. O governo do Espírito Santo observa alguns pontos com mais atenção: Conselho Federativo, Fundo de Desenvolvimento Regional, alíquota do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o fundo que será criado, em caráter temporário, para ressarcir as empresas que hoje possuem incentivo fiscal. Ouça a análise!