Portocel receberá o primeiro navio de veículos de sua história

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Portocel receberá, nos próximos dias, uma carga histórica. Um navio com 1,6 mil carros da chinesa BYD vai atracar no porto da Suzano e da Cenibra, que fica em Aracruz. Será o primeiro desembarque de veículos em Portocel desde a sua inauguração, em 1978. Os veículos vêm da China e devem chegar a bordo de um navio do armador G2 Ocean, que já atua no Portocel com a movimentação de celulose. Desembarcada, a carga seguirá para os portos secos da Grande Vitória. Ouça a participação do comentarista Abdo Filho.