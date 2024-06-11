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Economia e Negócios

Portocel receberá o primeiro navio de veículos de sua história

Um navio com 1,6 mil carros da chinesa BYD vai atracar no porto que fica em Aracruz

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:09

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

11 jun 2024 às 11:09
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias Crédito: Portocel/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que  Portocel receberá, nos próximos dias, uma carga histórica. Um navio com 1,6 mil carros da chinesa BYD vai atracar no porto da Suzano e da Cenibra, que fica em Aracruz. Será o primeiro desembarque de veículos em Portocel desde a sua inauguração, em 1978. Os veículos vêm da China e devem chegar a bordo de um navio do armador G2 Ocean, que já atua no Portocel com a movimentação de celulose. Desembarcada, a carga seguirá para os portos secos da Grande Vitória. Ouça a participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios 11-06-24.mp3

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