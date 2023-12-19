Petrobras vê pico de produção de petróleo e gás no ES até 2031

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Petrobras anunciou o seu plano de investimentos até 2028, um pacotão de US$ 102 bilhões, quase meio trilhão de reais. Para o Espírito Santo serão aportados, na exploração e produção de óleo e gás, R$ 25 bilhões. Em sua primeira entrevista após a divulgação do planejamento estratégico da companhia, Eduarda Lacerda, gerente-geral da Petrobras no Estado, destaca o que será injetado no negócio tradicional da Petrobras (óleo e gás) e o bom horizonte que se apresenta para o Espírito Santo com a transição energética.