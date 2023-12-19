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Economia e Negócios

Petrobras vê pico de produção de petróleo e gás no ES até 2031

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:08

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:08
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES Crédito: Seacrest/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Petrobras anunciou o seu plano de investimentos até 2028, um pacotão de US$ 102 bilhões, quase meio trilhão de reais. Para o Espírito Santo serão aportados, na exploração e produção de óleo e gás, R$ 25 bilhões. Em sua primeira entrevista após a divulgação do planejamento estratégico da companhia, Eduarda Lacerda, gerente-geral da Petrobras no Estado, destaca o que será injetado no negócio tradicional da Petrobras (óleo e gás) e o bom horizonte que se apresenta para o Espírito Santo com a transição energética.
CBN - Economia e Negócios - 19-12-23

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