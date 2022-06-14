Mudança de endereço: Arezzo vai para armazém gigante em Cariacica

O Grupo Arezzo&Co, gigante do vestuário brasileiro, está de mudança em Cariacica. Inaugurado em 2016, o centro de distribuição da companhia, na Rodovia do Contorno, com algo próximo a 20 mil m2, ficou pequeno para o tamanho da empresa. Em agosto, a dona de marcas como Schutz, Anacapri e Vans, vai para um espaço mais amplo, de 80 mil m2, também no Contorno e no município de Cariacica. O investimento total estimado é de R$ 200 milhões, como conta o colunista Abdo Filho.