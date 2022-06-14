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Mudança de endereço: Arezzo vai para armazém gigante em Cariacica

O investimento total estimado é de R$ 200 milhões, segundo o colunista Abdo Filho

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 11:21

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

14 jun 2022 às 11:21
Galpão onde ficarão as novas instalações da Arezzo está sendo concluído
Galpão onde ficarão as novas instalações da Arezzo está sendo concluído Crédito: Ricardo Medeiros
O Grupo Arezzo&Co, gigante do vestuário brasileiro, está de mudança em Cariacica. Inaugurado em 2016, o centro de distribuição da companhia, na Rodovia do Contorno, com algo próximo a 20 mil m2, ficou pequeno para o tamanho da empresa. Em agosto, a dona de marcas como Schutz, Anacapri e Vans, vai para um espaço mais amplo, de 80 mil m2, também no Contorno e no município de Cariacica. O investimento total estimado é de R$ 200 milhões, como conta o colunista Abdo Filho.
Economia e Negocios - 14-06-22

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