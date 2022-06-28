Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Modelo de megaempreendimentos do Sesc no ES está com os dias contados

Nesta quarta-feira (29), Idalberto Moro toma posse como presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 10:25

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

28 jun 2022 às 10:25
Sesc de Praia Formosa em Aracruz. Editoria: Economia
Sesc de Praia Formosa em Aracruz. Editoria: Economia Crédito: Divulgação
Idalberto Moro, eleito presidente do Sistema Fecomércio pelos próximos quatro anos, já decidiu que vai dar um freio nos grandiosos empreendimentos de turismo e lazer que fazem parte do histórico do Sesc no Espírito Santo. Não está entre os objetivos da nova administração a construção de novos complexos. O projeto de Santa Teresa, que ainda está em fase de aprovação por parte da prefeitura, passará por análise dos novos mandatários e uma readequação não está descartada. O esboço original prevê três prédios com 280 quartos, parque aquático, estacionamento para dois mil carros e centro convenções para 1,5 mil pessoas, em linha com a dimensão das demais unidades - Aracruz, Guarapari e Domingos Martins. 
Gutman Uchôa de Mendonça, que estava à frente do Sesc há décadas, deixou o posto no último dia 22. O ex-secretário estadual da Fazenda e ex-presidente do Banestes, Bruno Negris, assume a função. Idalberto Moro toma posse como presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo nesta quarta-feira, dia 29, em cerimônia que será realizada no Teatro Glória. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negócios - 28-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados