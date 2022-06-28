Modelo de megaempreendimentos do Sesc no ES está com os dias contados

Idalberto Moro, eleito presidente do Sistema Fecomércio pelos próximos quatro anos, já decidiu que vai dar um freio nos grandiosos empreendimentos de turismo e lazer que fazem parte do histórico do Sesc no Espírito Santo. Não está entre os objetivos da nova administração a construção de novos complexos. O projeto de Santa Teresa, que ainda está em fase de aprovação por parte da prefeitura, passará por análise dos novos mandatários e uma readequação não está descartada. O esboço original prevê três prédios com 280 quartos, parque aquático, estacionamento para dois mil carros e centro convenções para 1,5 mil pessoas, em linha com a dimensão das demais unidades - Aracruz, Guarapari e Domingos Martins.
Gutman Uchôa de Mendonça, que estava à frente do Sesc há décadas, deixou o posto no último dia 22. O ex-secretário estadual da Fazenda e ex-presidente do Banestes, Bruno Negris, assume a função. Idalberto Moro toma posse como presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo nesta quarta-feira, dia 29, em cerimônia que será realizada no Teatro Glória. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.
Economia e Negócios - 28-06-22