Missão estrangeira vem ao ES conhecer potencial do café capixaba

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que dirigentes de entidades e executivos de grandes empresas do café de Estados Unidos e Europa darão uma rodada por propriedades e agroindústrias do Espírito Santo, na próxima semana, para conhecerem de perto o que tem sido feito por aqui. Estão confirmadas as presenças de Bill Murray (presidente da Associação da Indústria do Café dos Estados Unidos), Hannelore Beerlandt (conselheira sobre café da Comissão Europeia - Sistemas Alimentares Sustentáveis e Resilientes) e mais três executivos da gigante italiana Lavazza. O presidente do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), Márcio Cândido Ferreira, que até o final do ano passado presidiu o Centro do Comércio de Café de Vitória, acompanhará a comitiva.