Missão estrangeira vem ao ES conhecer potencial do café capixaba

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que dirigentes de entidades e executivos de grandes empresas do café de Estados Unidos e Europa darão uma rodada por propriedades e agroindústrias do Espírito Santo, na próxima semana, para conhecerem de perto o que tem sido feito por aqui. Estão confirmadas as presenças de Bill Murray (presidente da Associação da Indústria do Café dos Estados Unidos), Hannelore Beerlandt (conselheira sobre café da Comissão Europeia - Sistemas Alimentares Sustentáveis e Resilientes) e mais três executivos da gigante italiana Lavazza. O presidente do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), Márcio Cândido Ferreira, que até o final do ano passado presidiu o Centro do Comércio de Café de Vitória, acompanhará a comitiva.
O grupo estará no Brasil para o Coffee Dinner&Summit, organizado pelo Cecafé e que será realizado na próxima quinta (25) e sexta-feira (26), em São Paulo. Na sequência, virão para o Espírito Santo. A comitiva irá conhecer a produção de café conilon, mais concentrada no Norte e Noroeste capixaba, e de arábica, que fica nas montanhas das regiões Sul e Serrana. O parque de beneficiamento de café, que vem ganhando muita força na região de Linhares, também estará na rota. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 23-05-23.mp3