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Economia e Negócios na CBN

Mercedes negocia primeiros caminhões autônomos feitos com startup capixaba

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 10:16

Publicado em 

08 nov 2022 às 10:16
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz Crédito: Divulgação | Mercedes-Benz
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Lume Robotics, startup de Vitória, foi um dos destaques no primeiro dia da Fenatran, a maior feira de transporte e logística rodoviária do Brasil, aberta na segunda-feira (07) em São Paulo. A Mercedes-Benz anunciou a comercialização dos primeiros caminhões com automação nível quatro construídos no Brasil. O trabalho foi feito em parceria com a Lume, que é especializada em redes neurais profundas, inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma. A compradora, a fabricante de produtos de limpeza Ypê, receberá o primeiro caminhão agora em novembro e os outros três no começo do ano que vem. Os níveis de automação vão de zero a cinco.
Economia e Negócios - 08-11-22.mp3

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