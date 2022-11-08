Mercedes negocia primeiros caminhões autônomos feitos com startup capixaba

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Lume Robotics, startup de Vitória, foi um dos destaques no primeiro dia da Fenatran, a maior feira de transporte e logística rodoviária do Brasil, aberta na segunda-feira (07) em São Paulo. A Mercedes-Benz anunciou a comercialização dos primeiros caminhões com automação nível quatro construídos no Brasil. O trabalho foi feito em parceria com a Lume, que é especializada em redes neurais profundas, inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma. A compradora, a fabricante de produtos de limpeza Ypê, receberá o primeiro caminhão agora em novembro e os outros três no começo do ano que vem. Os níveis de automação vão de zero a cinco.