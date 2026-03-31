Mercado imobiliário de salas comerciais enfrenta desafios no ES

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque que ao longo dos últimos anos, houve a expansão do mercado imobiliário residencial no país e no Espírito Santo não foi diferente, principalmente no pós-pandemia. Contudo, o mercado de salas comerciais faz um movimento diferente: enquanto as pessoas na pandemia quiseram mais espaço, os mesmos impactos não foram tão bons assim para o comercial. O comentarista explica o cenário. Ouça a conversa completa!