Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Investimento bilionário da ArcelorMittal fica um pouco mais perto do ES

Ouça análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 10:34

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

03 jun 2025 às 10:34
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o governo federal anunciou, na semana passada, a renovação das medidas tarifárias na tentativa de frear a elevação das importações de produtos de aço pelo Brasil. O anúncio era aguardado com especial ansiedade no Espírito Santo. Além de abrigar um dos maiores parques siderúrgicos do país, a definição sobre as taxas era considerada fundamental para a continuidade do projeto bilionário que a ArcelorMittal está desenvolvendo para Tubarão.
Não se trabalhava com nada menos do que a renovação do que estava estabelecido desde maio do ano passado, mas a definição do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior acabou vindo um pouco melhor do que já vigorava. Se nada fosse feito e as sobretaxas caíssem, o projeto caminharia para o engavetamento. Com o avanço obtido, os humores melhoram, muito embora o martelo ainda não esteja batido. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 03-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados