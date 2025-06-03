Investimento bilionário da ArcelorMittal fica um pouco mais perto do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o governo federal anunciou, na semana passada, a renovação das medidas tarifárias na tentativa de frear a elevação das importações de produtos de aço pelo Brasil. O anúncio era aguardado com especial ansiedade no Espírito Santo. Além de abrigar um dos maiores parques siderúrgicos do país, a definição sobre as taxas era considerada fundamental para a continuidade do projeto bilionário que a ArcelorMittal está desenvolvendo para Tubarão.

Não se trabalhava com nada menos do que a renovação do que estava estabelecido desde maio do ano passado, mas a definição do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior acabou vindo um pouco melhor do que já vigorava. Se nada fosse feito e as sobretaxas caíssem, o projeto caminharia para o engavetamento. Com o avanço obtido, os humores melhoram, muito embora o martelo ainda não esteja batido. Ouça a conversa completa!