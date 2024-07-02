Importação de carros: susto dado por Brasília deve servir de lição para o ES

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que na última semana houve muita tensão para todos os envolvidos, direta e indiretamente, com o grande negócio que virou a importação de carros pelo o Espírito Santo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do Programa Mover (pacote de incentivos à indústria automobilística), vetou os dois modelos de importação (encomenda e conta e ordem) vigentes, impondo grave insegurança jurídica à cadeia. As nuvens só foram dissipadas na tarde da última sexta (28), quando foi editada uma medida provisória contornando o veto presidencial. Na visão de empresários, executivos, advogados e gente do próprio governo estadual, o episódio deve servir para que algumas lições sejam tiradas. Ouça a conversa completa!