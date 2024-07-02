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Economia e Negócios

Importação de carros: susto dado por Brasília deve servir de lição para o ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 10:11

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

02 jul 2024 às 10:11
Veículos, importação de veículos, carros, automóveis
Veículos, importação de veículos, carros, automóveis, indústria automotiva Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que na última semana houve muita tensão para todos os envolvidos, direta e indiretamente, com o grande negócio que virou a importação de carros pelo o Espírito Santo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do Programa Mover (pacote de incentivos à indústria automobilística), vetou os dois modelos de importação (encomenda e conta e ordem) vigentes, impondo grave insegurança jurídica à cadeia. As nuvens só foram dissipadas na tarde da última sexta (28), quando foi editada uma medida provisória contornando o veto presidencial. Na visão de empresários, executivos, advogados e gente do próprio governo estadual, o episódio deve servir para que algumas lições sejam tiradas. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 02-07-24.mp3

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