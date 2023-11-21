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Governo quer a instalação de usinas de dessalinização no litoral do ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 10:52

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

21 nov 2023 às 10:52
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas Rede Gazeta 2022 está o de Água Mineral.
água Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
O governo do Espírito Santo pretende colocar de pé, até janeiro, um modelo para a atração de empresas, do Brasil e de fora, com tecnologia para montarem usinas de dessalinização ao longo dos mais de 400 quilômetros do litoral capixaba. O objetivo é ter um novo vetor relevante de oferta de água no Estado e dar conforto para a expansão industrial e do agronegócio sem riscos de disputa com o consumo humano. A ideia é que, na primeira rodada, sejam implantadas duas usinas. Agora, estão em análise o tamanho, os locais de implantação (Grande Vitória, Litoral Norte ou Litoral Sul) e a modelagem. Hoje, no Estado, há uma usina de dessalinização, instalada dentro da ArcelorMittal Tubarão. É, por enquanto, a maior do Brasil, com 500 m³ de água produzida por hora. Uma gota no oceano. O objetivo é multiplicar essa produção com usinas ao longo do litoral capixaba. Até 2026, em Fortaleza (CE), será inaugurada uma unidade com capacidade para processar 3.600 m³ de água por hora. Um investimento de R$ 500 milhões. Ouça a participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 21-11-23.mp3

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