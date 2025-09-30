Governo do ES projeta crescimento nulo de receitas para ano eleitoral

Nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho, o destaque é orçamento do Estado do Espírito Santo para 2026, cujo projeto chegou à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (29). A receita total, que será distribuída a todos os poderes, estimada em R$ 32,03 bilhões, é a maior da história. Trata-se de um avanço de 8,51% em relação ao orçamento atual. O que vai empurrar esse número são as chamadas receitas extraordinárias, como, por exemplo, o acordo de Mariana.